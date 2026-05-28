Inchiesta hacker, archiviata a Brescia la posizione del giudice Raineri

Novità nell’inchiesta hacker che vende coinvolta Equalize. Con riferimento all’indagine della Procura della Repubblica di Milano su plurimi episodi di accesso abusivo a sistemi informatici, riconducibili all’attività dell’agenzia investigativa Equalize srl, su richiesta della Procura della Repubblica di Brescia, il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto l’archiviazione della posizione della dott.ssa Carla Romana Raineri, all’epoca Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

“Il provvedimento certifica l’inconsistenza degli addebiti che erano stati formulati nell’ambito dell’indagine milanese su Equalize, che aveva innescato una campagna di spettacolarizzazione mediatica gravemente lesiva della reputazione personale e istituzionale di Raineri”, si legge in una nota dell’avvocato Nicola Menardo.