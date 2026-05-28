Cuba, a Roma manifestazione sotto ambasciata Usa: “No all’aggressione militare”

Sono centinaia le persone che sono scese in piazza a Roma, a sostegno del popolo cubano e per dire ‘No all’aggressione militare USA’ che stando alle ultime indiscrezioni l’isola rischia di poter subire a breve. I manifestanti, appartenenti, tra gli altri, a Potere al Popolo, Cambiare Rotta, OSA e Rete dei Comunisti, ha marciato dalla piazza antistante la stazione Termini fino a via Bissolati, in prossimità dell’ambasciata americana in Italia. Striscioni, bandiere e slogan hanno accompagnato l’intera manifestazione, in cui i partecipanti hanno ribadito che ‘Cuba no esta sola’, denunciando l’inasprimento dell’embargo che, da inizio anno, ha visto aggiungersi, accanto a quello storico, anche quello energetico. In prima fila anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, da poco rientrato da Israele dopo essere stato catturato e fatto prigioniero dell’IDF in quanto parte dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla. Spicca, poi, uno stendardo dedicato a Raul Castro, già leader rivoluzionario, fratello di Fidel e presidente cubano, recentemente messo sotto accusa dagli Stati Uniti.