Savona, bimba di 3 anni risucchiata dal bocchettone della vasca idromassaggio: è grave

Momenti di grande paura nel pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dove una bambina di circa tre anni, turista straniera in vacanza con la famiglia sulla riviera ligure, è rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto all’interno della vasca idromassaggio di un resort della zona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, la piccola sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell’acqua mentre si trovava nella piscina idromassaggio della struttura ricettiva. Le urla dei presenti hanno fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme al personale sanitario.

La bambina è stata soccorsa in condizioni considerate serie ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, centro di riferimento regionale per le emergenze pediatriche. Una volta arrivata in ospedale, la piccola è stata presa in carico dal team dell’emergenza-urgenza e sottoposta ai primi accertamenti clinici.

I medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata per monitorare attentamente le sue condizioni. Secondo quanto trapela dall’ambiente sanitario, la bambina sarebbe al momento stabile, anche se resta sotto stretta osservazione in attesa di ulteriori esami e valutazioni specialistiche.

Sull’accaduto potrebbero ora essere avviati approfondimenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e verificare il corretto funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio. Grande apprensione tra i familiari della piccola e tra gli ospiti del resort, scossi da quanto accaduto.