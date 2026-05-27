Napoli, incendio su un traghetto ormeggiato al porto: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio a bordo di una nave traghetto passeggeri ormeggiata nel porto di Napoli per lavori in corso. Sul posto sono intervenute squadre della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco con rimorchiatori che hanno portato ad una situazione di stabilità. Il traffico navale è stato disciplinato in modo da non ostacolare le attività di spegnimento e garantire la piena sicurezza all’interno del porto. Sono presenti sulla banchina due ambulanze e un’auto medicalizzata.



La Capitaneria di Porto ed i Vigili del Fuoco hanno riferito che non si registrano vittime né feriti e che l’incendio risulta in fase di contenimento. Le fiamme hanno tuttavia generato una colonna di fumo.



L’Arpac provvederà a breve a posizionare un campionatore per la rilevazione di diossine e furani, per monitorare la qualità dell’aria. Allo stato, le centraline fisse nella zona abitata non rilevano l’evento incendio, ma si percepisce un odore acre che può generare difficoltà respiratorie. Il Comune di Napoli con il dipartimento di prevenzione della Asl predisporranno le necessarie raccomandazioni agli abitanti della zona. In serata il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato una riunione urgente del Centro coordinamento soccorsi alla quale hanno partecipato il vicesindaco di Napoli Laura Lieto, l’assessore alla Salute e al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagata, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, il direttore del dipartimento provinciale di Napoli dell’Arpac Dario Mirella, il direttore della Asl Napoli 1 Centro Gaetano Gubitosa, il direttore Coe 118 Giuseppe Galano, i rappresentanti della capitaneria di porto, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.

Da Comune misure precauzionali per popolazione

In relazione all’incendio divampato a bordo di una nave ferma per lavori di manutenzione presso la banchina 29-30 del Molo del Carmine, nell’area cantieristica del porto di Napoli, il Comune di Napoli raccomanda agli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti di “mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno, spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata, non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche all’aperto, anche al solo fine di visionare la colonna di fumo, evitare di stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’aria aperta”.



L’incendio si è sviluppato in un’area portuale distante dai centri abitati. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell’aria che saranno condotti nelle prossime ore dai tecnici dell’Arpac, l’Amministrazione comunale d’intesa con l’Asl Napoli 1 Centro invita la cittadinanza a osservare le linee guida a scopo precauzionale.

Operazioni spegnimento ancora in corso

È divampato intorno alle 18.30 l’incendio a bordo della nave passeggeri Phoenix della compagnia Gnv ormeggiata al Molo del Carmine nel porto di Napoli. La nave ormeggiata alla banchina 29 stava eseguendo manutenzioni tecniche ed era pertanto “non operativa” e senza passeggeri.



A bordo erano presenti alcuni membri dell’equipaggio e i tecnici del cantiere deputati ed impegnati nell’esecuzione delle attività manutentive. Subito dopo la chiamata di emergenza giunta alla Sala operativa della Guardia Costiera di Napoli si è attivata la macchina dei soccorsi: squadre specializzate dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Napoli sono intervenute dalla banchina di ormeggio e successivamente a bordo della nave con i necessari mezzi estinguenti, mentre a mare hanno operato 3 rimorchiatori della compagnia Rimorchiatori Napoletani, una motovedetta antincendio dei Vigili del Fuoco e a supporto un’Unità Navale specializzata Sar (Ricerca e Soccorso) della Guardia Costiera, che con l’impiego di “cannoncini antincendio” e idranti hanno effettuato le cosiddette operazioni di raffreddamento dell’aree della nave interessate dall’incendio.



In banchina presenti anche le ambulanze del 118, con personale medico, pronte ad intervenire in caso di emergenze sanitarie. Convocato anche un tavolo tecnico di coordinamento presieduto dalla Prefettura di Napoli al fine di monitorare e verificare costantemente anche l’andamento dei fumi generati dall’incendio, per la prioritaria tutela e l’incolumità della salute pubblica tanto nell’area portuale quanto nelle zone urbane limitrofe.



Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e non si segnalano feriti. Il traffico marittimo e le operazioni commerciali nel porto di Napoli non sono mai stati sospesi in quanto l’evento, contenuto nell’area interessata, non ha né intralciato né minacciato la sicurezza delle attività marittime e portuali, fatta eccezione per le banchine dove è ormeggiata la nave oggetto dell’incendio e il tratto di mare antistante dove operano i mezzi navali di soccorso e gli operatori impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento. La Guardia Costiera di Napoli continua a regolare e vigilare il porto, fornendo le dovute e necessarie informazioni ai naviganti per assicurare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.