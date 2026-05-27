Milano, morto 22enne accoltellato in una rissa alla stazione Certosa

Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia: un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo.

Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana.

I soccorsi sono intervenuti martedì sera intorno alle 22.15 e il giovane è stato trasportato in ospedale già in condizioni disperate. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori erano però già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la polizia.