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mercoledì 27 maggio 2026

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Milano, morto 22enne accoltellato in una rissa alla stazione Certosa

Milano, morto 22enne accoltellato in una rissa alla stazione Certosa
Foto LaPresse/archivio
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Alla lite avrebbero preso parte una decina di persone

Una rissa alla stazione di Milano Certosa è sfociata in tragedia: un 22enne italiano è morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo.

Il giovane era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante la violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana.

I soccorsi sono intervenuti martedì sera intorno alle 22.15 e il giovane è stato trasportato in ospedale già in condizioni disperate. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori erano però già riusciti a far perdere le proprie tracce. Sull’episodio indaga la polizia.

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