Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

La polizia scientifica nella stazione di Milano-Certosa dove un 22enne è stato accoltellato a morte nella serata di martedì. Il ragazzo, Gianluca Ibarra Silvera, italiano di origine equadoregna, è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli del capoluogo lombardo in condizioni disperate dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione. Secondo le ricostruzioni, il giovane si trovava insieme ai fratelli quando sarebbe stato accerchiato da altri ragazzi; alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone. I soccorsi sono intervenuti ieri sera intorno alle 22,15. Quando il giovane è arrivato in ospedale, 15 minuti dopo, era in arresto cardiocircolatorio. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.