Medio Oriente, Moni Ovadia: “Sionisti criminali non meno dei nazisti”

“Lo stato sionista non è soltanto uno stato terrorista, è uno stato criminale. I sionisti sono criminali non meno dei nazisti. E perché lo dica un ebreo ce ne vuole” sono le parole dell’attore e scrittore Moni Ovadia a margine dell’evento “Justice For Palestine” a Roma. “Perché hanno deumanizzato i palestinesi. Netanyahu è andato in giro per il mondo mostrando la cartina della grande Israele dove non ci sono i palestinesi. Ha riconosciuto il Somaliland solo per deportare li i palestinesi. E il mondo occidentale sa solo belare”.