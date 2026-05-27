Furti e rapine, blitz dei carabinieri in campo rom di Caivano

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto nei confronti di 10 persone residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Gli indagati si sarebbero resi autori di numerosi episodi delittuosi – oltre 70 – tra rapine ad automobilisti e furti ai danni di esercizi commerciali.

Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati avrebbero commesso 11 furti, consumati o tentati, ai danni di sportelli bancari (ATM), tra le province di Napoli, Caserta e Salerno mediante la tecnica della cosiddetta “spaccata”, ossia lo sfondamento della vetrina con autoveicoli provento di furto ed il successivo sradicamento delle casse automatiche con cavi di fermo e funi.