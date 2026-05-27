Eid al Adha: cos’è la festa dei musulmani

È comincia nella serata di ieri, martedì 26 maggio, e proseguirà fino a sabato 30 maggio l’Eid al Adha, una delle feste più importanti del calendario musulmano.
Eid al Adha: ecco cos’è la festa musulmana
La festa di Eid al Adha, detta anche ‘Festa del Sacrificio‘, quest’anno è prevista il 27 maggio ma la data può variare nelle varie parti del mondo a seconda degli avvistamenti della luna. La data cambia ogni anno proprio a seconda della luna e segue comunque sempre la conclusione del tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, l’Hajj.
La festa è la seconda festività più importante del calendario islamico. Celebra l’assoluta sottomissione a Dio attraverso il ricordo del profeta Abramo, disposto a sacrificare il proprio figlio, Isacco, prima che un angelo lo fermasse. I musulmani di tutto il mondo digiunano per ricordare il sacrificio di Abramo.
Eid al Adha: come si festeggia
La festa di Eid al Adha viene celebrata in vari modi:
- Il sacrificio: il rituale detto Qurbani prevede, per chi può farlo, il sacrificio di un animale (un montone, una pecora o una capra), in ricordo del montone che alla fine Abramo potè sacrificare a Dio al posto del figlio.
- La divisione: la carne viene divisa in tre parti, una per la famiglia, una per gli amici e i parenti e una per i poveri.
- La preghiera e la festa: la festa comincia con una preghiera all’alba, che può essere comunitaria, poi c’è lo scambio di doni, dolci e visite con parenti e amici, in modo simile a come avviene con il Natale dei Cristiani.