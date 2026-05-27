Carabinieri, a Reggio Calabria cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell’Arma

Il prossimo 5 giugno si celebrerà il 212esimo anniversario dalla fondazione dell’istituzione dei Carabinieri. La cerimonia ufficiale avrà luogo a Reggio Calabria sul lungomare, dove saranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti. Una celebrazione che quest’anno avrà un significato in più ricorrendo gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Inoltre, dal 4 al 7 giugno, sarà allestito il ‘Villaggio Arma‘, all’interno di Villa Borghese a Roma (su Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri), un’opportunità per immergersi nella storia e nelle tradizioni. Ci saranno stand di tutti i Reparti dell’Arma, in un’area di circa 400 metri, fino al Pincio dove – al tramonto – ci saranno esibizioni della banda dell’Arma. L’evento vedrà anche la rievocazione storica della celebre Carica di Pastrengo, eseguita dal Quarto Reggimento Carabinieri a Cavallo che avrà inizio alle 19.30 del 7 giugno a Roma, Villa Borghese, Piazza di Siena. A seguire, poi solo il concerto della Banda dell’Arma che chiuderà il “Villaggio Arma”. E per la prima volta, nei giorni 5 e 6 giugno, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sarà aperto al pubblico per un ciclo di visite guidate.