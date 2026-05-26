Torino, pesta e rapina giovane su tram: arrestato

I carabinieri del comando stazione Torino Po Vanchiglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torino a carico di un ventottenne egiziano, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di rapina in concorso. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, nella notte del 29 gennaio scorso, in Via Cialdini di Torino, l’uomo, in compagnia di un complice, avrebbe aggredito un venticinquenne di origine cinese, colpendolo con testate al volto, e poi rapinandolo di una collana in oro. I due presunti malfattori avrebbero individuato la loro preda sulla linea 9 di un tram del Gruppo Trasporti Torinesi e lo avrebbero assalito appena sceso dal mezzo in questione. Gli autori del reato sono stati individuati e riconosciuti grazie all’incrocio delle attività tecniche e testimoniali nonché dall’ausilio delle immagini registrate dal sistema di controllo del mezzo di trasporto pubblico Gtt. Dopo essere stato arrestato, il presunto rapinatore è stato trasferito in carcere presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, il complice ha ricevuto la notifica del provvedimento cautelare in carcere perché già recluso per un analogo reato.