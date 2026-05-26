Superenalotto, il sei manca da un anno: quanto vale alla prossima estrazione

Al Superenalotto la vincita del 6 manca da un anno. Un compleanno di cui i giocatori del SuperEnalotto farebbero volentieri a meno quello dei 365 giorni senza una sestina vincente. Il jackpot mancato ha spento la sua prima candelina sabato 22 maggio, lasciandosi alle spalle un montepremi che lievita costantemente. Ora è arrivato a 169,9 milioni di euro.

Un anno senza il 6, ma non è un record

Veder passare un anno intero senza ‘6’ fa un certo effetto. Eppure, numeri alla mano, si è ancora ben lontani dai record del gioco, come riporta Agipronews. Se questo periodo senza jackpot può sembrare un’eternità, la memoria storica del SuperEnalotto riporta a un passato decisamente più ostinato. Il record assoluto resta blindato a quota 635 giorni, quasi due anni senza che la combinazione vincente fosse centrata. Si tratta del periodo che va dal 22 maggio 2021, il giorno del ‘6’ a Montappone (Fermo) a quello dei record, da oltre 371 milioni di euro, conquistato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Ben 635 giorni per un totale di 271 estrazioni consecutive senza vincitori. Dietro a quel primato quasi imbattibile, resiste ancora la striscia a cavallo tra il 2015 e il 2016. Un’altra maratona che tenne l’Italia in sospeso per 200 estrazioni, prima che la dea bendata decidesse di fermarsi a Vibo Valentia nell’ottobre del 2016, regalando 163 milioni di euro.

Quando ci sono le estrazioni del Superenalotto

La caccia al ‘6’ continua. Il jackpot attuale è ormai un “veterano” del tabellone, a pochi milioni dal terzo posto all-time, ma per arrivare agli oltre 371 milioni di euro, e a quella vetta dei 635 giorni, la strada è ancora lunga. La prossima estrazione è quella di oggi, martedì 26 maggio. Le estrazioni del Superenalotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 20.00.

Superenalotto, le vincite record

Ecco le principali vincite record del SuperEnalotto: