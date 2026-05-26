Scoperta raffineria di cocaina in Calabria: 4 fermi

I Carabinieri di Civitavecchia, coordinati dalla DDA di Roma, hanno fermato quattro persone accusate di traffico internazionale di droga. L’organizzazione avrebbe importato dal Sud America circa 800 chili di cocaina all’anno, distribuendoli in Italia. Le indagini hanno portato alla scoperta di una raffineria clandestina nelle campagne di Sant’Agata del Bianco, nel Reggino, in Calabria. Nel laboratorio sono stati sequestrati oltre 500 chili di sostanze da taglio, presse idrauliche, stampi e forni a microonde. La droga arrivava via terra dalla Spagna con auto dotate di doppi fondi o via mare dal Sud America tramite navi cargo. Il gruppo utilizzava anche corrieri “ovulatori”, incaricati di trasportare cocaina ingerendo ovuli per sfuggire ai controlli.