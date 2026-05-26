Scontri Torino, questore: "Dispiaciuto per ragazzo ferito"

“Io non ho elementi, ce li ha l’autorità giudiziaria assieme alla squadra mobile. Mi dispiace, ovviamente, per quello che è accaduto nei confronti di questo giovane. Aspettiamo quelli che saranno gli esiti dell’attività di indagine”. Così il questore di Torino, Massimo Gambino, in merito alla dinamica sul ferimento del tifoso juventino Marco Basoccu durante gli scontri scoppiati prima del derby della Mole, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa relativa al Protocollo d’Intesa sulla Sicurezza Cibernetica tra Piemonte, Valle d’Aosta e Università di Torino.