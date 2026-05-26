Ostia, stabilimenti balneari chiusi e distrutti: le foto

L’amministrazione vuole evitare proroghe e abusi, ma le firme per le nuove concessioni si fanno attendere

È un’atmosfera spettrale quella in cui si inaugurano i primi bagni della stagione 2026 a Ostia Lido. Degli stabilimenti balneari, ora per lo più chiusi, rimangono strutture fatiscenti, quando non in macerie: sono il riflesso della fine della concessione agli stabilimenti balneari con conseguente smantellamento unita a un ritardo nella firma delle nuove concessioni. A metà aprile 2026, l’amministrazione Gualtieri aveva annunciato la firma di 5 concessioni demaniali per altrettanti lidi.

All’origine della decadenza di Ostia Lido c’è la decisione dell’amministrazione romana di mettere un punto alla stagione delle proroghe, sventare eventuali abusi e garantire la libera concorrenza e l’avvicendamento nella gestione degli stabilimenti balneari. Qualcosa è andato storto. La risposta della cittadinanza è variegata: grandi discussioni e lamentele sui social, con utenti che suggeriscono che l’investimento voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri per rinnovare le concessioni balneari sarebbero potuti essere spesi in altro.