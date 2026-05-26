Napoli, traffico di droga ed estorsione: 12 misure cautelari

La Squadra Mobile di Napoli, con l’ausilio del Commissariato di Afragola, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone, 10 in carcere e 2 ai domiciliari, gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga, oltre che di estorsione e tentata estorsione nonché porto in luogo pubblico di arma con matricola abrasa e esplosione di colpi d’arma da fuoco per incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica, delitti questi ultimi aggravati dal metodo mafioso. Dalle indagini sarebbe emersa l’operatività a Caivano di un gruppo organizzato dedito allo spaccio di stupefacenti di vario genere, che si sarebbe realizzato mediante molteplici episodi di cessione di droga. Sarebbe anche emerso un tentativo di estorsione nei confronti di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il Comune di Acerra.