Modena, per El Koudri la procura chiede al Gip una perizia psichiatrica

La Procura di Modena ha avanzato al Gip la richiesta di una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato con le accuse di strage e lesioni aggravate dopo i fatti del 16 maggio scorso, quando sulla via Emilia avrebbe investito sette persone tentando poi di colpirne una con un coltello. L’accertamento potrebbe potrà essere disposto con la formula dell’incidente probatorio, sulla quale dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. A spiegare, a LaPresse, la decisione del pm è stato l’avvocato difensore Fausto Gianelli: “Dopo il confronto con la Procura di Modena, il pm ha ritenuto ci siano motivi fondati per valutare El Koudri, accogliendo le problematiche psichiatriche che avevamo evidenziato per il nostro assistito”. Il legale ha inoltre ricordato che gli inquirenti hanno preso in considerazione “pregresse patologie psichiatriche diagnosticate nel 2023 dal Csm di Castelfranco”.

Resta esclusa l’ipotesi terrorismo

La Procura non ha contestato né l’aggravante del terrorismo né quella dell’odio razziale o della premeditazione. Gli investigatori stanno analizzando computer, cellulari, email e profili social del 31enne. Alcuni vecchi messaggi avevano fatto ipotizzare un possibile estremismo religioso, ma la difesa ridimensiona questa pista.