Delitto Garlasco, Lovati: "Soliloqui di Sempio? Non dobbiamo fare processo a pensieri"

“Quando uno pensa, non è che dobbiamo fare il processo di pensieri perché sennò siamo tutti colpevoli”. Lo ha detto l’ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, entrando questa mattina in Tribunale a Milano per l’udienza pre-dibattimentale del processo che lo vede imputato di diffamazione per aver offeso “la reputazione e l’onore” degli avvocati dello Studio Giarda il 13 marzo 2025, quando ha definito l’indagine condotta nel 2017 su Sempio come “il risultato di una macchinazione orchestrata dalla difesa dello Studio Giarda”. “Quante volte abbiamo pensato male del capo del governo della polizia o dei carabinieri o del centravanti della Juventus” ha aggiunto Lovati.