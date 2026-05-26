Delitto di Garlasco, avvocato De Rensis: “Clima di insulti, alla fine la verità su Stasi vincerà”

“Nessun’azione giudiziaria potrà rallentare me e la collega Bocellari nel provare a ristabilire quella che riteniamo la verità: Alberto Stasi è innocente. Soprattutto dopo aver letto gli atti di Pavia”. Lo dice in una intervista a Repubblica l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi.



Le carte della nuova inchiesta “allontanano sempre di più Alberto dalle responsabilità stabilite dalle sentenze. Un lavoro imponente, più profondo e complesso di quanto potessi immaginare”.



“Mi sconcerta leggere e sentire un indagato che fa supposizioni di corruzioni su Napoleone e Civardi. E ancor di più certi vostri colleghi che danno ai carabinieri dei poveri imbecilli. Credo che sia più che legittimo dubitare su certi media – afferma – Fin da quando ho affiancato Giada Bocellari immaginavo che si sarebbe finiti a questo punto”. In merito alla querela sporta nei sui confronti da Stefania Cappa, cugina della vittima, De Rensis spiega: “Tengo riservato quello che penso. Certo, quando ha reso pubblica la denuncia, mi sono difeso in tv da Milo Infante: credo di averne il diritto”.

La difesa di Sempio deposita cinque consulenze

Ieri la difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato di stare “per depositare” in Procura a Pavia cinque “consulenze” per “confutare le relazioni dei consulenti” dei pubblici ministeri che indagano sul caso. Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno annunciano di aver predisposto “una consulenza sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpe perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate”