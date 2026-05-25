Palermo, ragazza ferita alla testa in sparatoria

Una sparatoria a Palermo ha causato il ferimento di una ragazza che è stata colpita da un proiettile vagante. La ragazza è stata colpita alla testa questa notte al culmine di una rissa nel cuore del capoluogo siciliano, dove due gruppi si sono affrontati all’incrocio tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione la ragazza è stata colpita mentre era seduta in auto. La giovane è ricoverata all’ospedale di Villa Sofia ed è in attesa di essere operata per estrarre il proiettile. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Piazza Verdi che hanno transennato l’area per consentire agli specialisti della scientifica di repertare ogni elemento utile per risalire a chi ha sparato.