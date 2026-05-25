Omicidio capo ultrà Boiocchi, D'Alessandro confessa: "Mi assumo piena responsabilità"

“Mi assumo la piena responsabilità per l’omicidio di Vittorio Boiocchi e porgo le mie più sincere scuse ai suoi famigliari per il dolore che ho causato. Non sapevo chi fosse non la conoscevo personalmente. Ero dipendente da cocaina e questo mi ha portato a prendere decisioni discutibili senza alcun tipo di lucidità”. Lo ha confessato in aula nel corso di dichiarazioni spontanee Daniel D’Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l’omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrà interista.