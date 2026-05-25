Milano, Arisa e Paolo Jannacci ai 28 anni della Bicocca

Arisa e Paolo Jannacci ospiti speciali per festeggiare il 28esimo compleanno dell’Università Milano-Bicocca, tra musica e ricerca scientifica. Mercoledì 10 giugno, l’ateneo offre alla cittadinanza due momenti di musica, con i cantanti Arisa e Paolo Jannacci, e di ricerca scientifica, dal titolo “Shaping the future – Festeggiamo chi siamo, costruiamo ciò che saremo”. La giornata si svolgerà nell’Auditorium “Guido Martinotti” (Edificio U12, via Vizzola 5, Milano). Alle 11, l’esibizione di Arisa, che poi dialogherà con il giornalista del Corriere della Sera, Andrea Laffranchi. A seguire (ore 13, piano terra Edificio U6 Agorà, piazza dell’Ateneo Nuovo 1), è previsto un rinfresco. Alle 18 Paolo Jannacci eseguirà il suo concerto “Piano Solo”.

Entrambi i momenti in Auditorium saranno introdotti dal rettore Marco Emilio Orlandi, e dall’intervento di giovani professori, ricercatori e studenti che presenteranno la loro idea di futuro, partendo dalla loro esperienza e dal loro legame con l’ateneo. Ne parleranno con Luca Beverina, prorettore alla Terza missione e ai Rapporti con le imprese. Un percorso di pannelli espositivi (piano terra Edificio U6 Agorà, piazza dell’Ateneo Nuovo) darà spazio ai loro volti e alle loro visioni del futuro