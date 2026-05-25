Mantova, investiti mentre andavano al lavoro in bicicletta: morti due giovani

Tragici incidenti stradali si sono verificati nelle ultime ore in diverse parti d’Italia. Il più grave nel mantovano questa mattina, intorno alle 5.30 a Roncoferraro, frazione Villa Garibaldi. Qui due giovani, di 24 e 26 anni, di origine indiana, sono stati investiti mentre erano in bicicletta da un 68enne, di Castel d’Ario, alla guida di un furgone che poi si è ribaltato in un fossato. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri della Stazione di Sustinente e Roncoferraro per i rilievi del caso. Il conducente del furgone è stato portato in codice verde all’ospedale di Mantova, mentre per i due ciclisti è stato constatato il decesso.

Le vittime sono un 24nne residente a Castel d’Ario e un 26nne residente a Salizzore, nel Veronese. In corso gli accertamenti per risalire alle esatte generalità dei due, trovati privi di documenti ma in possesso solamente del contratto di lavoro. I due lavoravano presso l’allevamento Villagaribaldi, luogo in cui si è verificato l’incidente.

Ciclista 64enne investito sulle strisce muore in Trentino

Dramma anche in Trentino: non ce l’ha fatta Roberto Forzini, il ciclista di 64 anni travolto da un’auto mentre attraversava la statale Valsugana, all’altezza del bivio tra Borgo e Roncegno. Nella serata di ieri è deceduto in ospedale. L’incidente è successo attorno alle 15.30 di ieri. Forzini, residente a Trento, era con la moglie. Entrambi avevano percorso la ciclabile, poi la decisione di effettuare l’attraversamento in corrispondenza delle strisce regolate dal semaforo che, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbe stato verde per i ciclisti. L’impatto con l’auto è stato molto violento. Subito soccorso e rianimato, l’uomo è morto in serata.

Auto fuori strada prende fuoco nel Trevigiano, un morto

Un altro incidente fatale si è verificato in Veneto: un uomo è morto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Foscarini di Nervesa, in provincia di Treviso. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della locale stazione, una Toyota Auris ibrida, condotta da un 31enne residente in provincia di Padova, dopo un sorpasso avrebbe sbandato finendo fuori dalla carreggiata. Dopo l’impatto l’auto ha preso fuoco.

Il conducente è stato estratto vivo dalle lamiere e trasportato in ospedale in prognosi riservata. Il passeggero che viaggiava al suo fianco è invece morto nell’impatto, rimanendo all’interno del veicolo.