Dall’Italia alla Croazia, 23 arresti per spaccio a Salerno: decine di armi e 80 kg di hashish

Sono 23 le persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Dda salernitana, per reati che vanno dall’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a tentato omicidio, estorsioni e introduzione nello Stato italiano di armi da guerra, aggravati dal metodo mafioso, oltre all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dei 23 indagati, 19 sono destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, mentre gli altri 4 di quella degli arresti domiciliari.

L’indagine è stata eseguita dagli investigatori della Polizia di Stato, Sisco di Salerno e del Servizio Centrale Operativo ed è stata caratterizzata da uno scambio informativo tra la Dda di Salerno e la Procura speciale croata (Uskok – Ufficio per la lotta alla corruzione a alla criminalità organizzata), con il supporto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e il coordinamento di Eurojust. Tra i destinatari dell’ordinanza figura anche un cittadino croato, coinvolto nel traffico di armi, colpito da mandato di arresto europeo e ordine di indagine europeo per l’esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro in territorio estero. La rete criminale operava principalmente nel traffico di stupefacenti nelle piazze di Sarno e Scafati con diramazioni anche extra regionali. Nel corso dell’indagine è stata accertata l’esistenza di una rete di distribuzione del sodalizio nell’area siciliana, che nel dicembre 2024 ha portato al sequestro, nel Palermitano, di un carico pari a circa 80 kg di hashish. Sono state inoltre documentate attività illecite tra cui in particolare l’acquisto e l’introduzione nel territorio nazionale di armi da guerra, estorsioni e realizzazioni di azioni violente quale modalità di intimidazione e di affermazione del controllo del territorio.