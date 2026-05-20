Giovane accoltellato a Milano, iI legale di Chiani: “Davide Cavallo ha grande spessore morale”

Al termine dell’udienza del processo con rito abbreviato davanti al GUP Alberto Carboni, Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall’aula. Il giudice è entrato in camera di consiglio. “È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa“. A dirlo è Giovanni Giovanetti, difensore di Alessandro Chiani, a margine dell’udienza al tribunale di Milano per l’accoltellamento di Davide Simone Cavallo in corso Como la notte del 12 ottobre 2025. “Volevo solo rimarcare il grande spessore morale della persona offesa – ha aggiunto Giovanetti – Un ragazzo davvero eccezionale“, ha concluso il legale.