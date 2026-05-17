Maldive, i legali di Federico Gualtieri: “Era un sub qualificato, escluse imprudenze”

A pochi giorni dalla tragedia che si è consumata alle Maldive, dove cinque sub italiani hanno perso la vita durante un’immersione a 60 metri di profondità, arrivano le dichiarazioni dei legali di Federico Gualtieri, tra le vittime dell’incidente in mare.

“Federico era pienamente formato e qualificato per l’attività subacquea svolta, possedendo capacità tecniche, preparazione ed esperienza adeguate anche per immersioni di elevata complessità. Aveva infatti conseguito dal 2011 abilitazioni e 23 brevetti specifici PADI, maturando inoltre una significativa esperienza pratica in immersioni effettuate in diversi contesti e condizioni operative, anche alle Isole Maldive”, scrivono in una nota gli avvocati Antonello Riccio e Gianluigi Dell’Acqua. “È sempre stato un ragazzo estremamente scrupoloso e prudente”, specificano; “tali elementi escludono l’ipotesi di un comportamento imperito, negligente o imprudente“.

prematuro effettuare ricostruzioni cause accaduto

“Riteniamo sia prematuro in questa fase pensare di operare una ricostruzione delle cause dell’accaduto. Certo è che a oggi non si sa chi abbia organizzato l’immersione, a quali scopi e con quali attrezzature, quindi non si è in grado di andare oltre semplici congetture”, affermano i legali. “Sappiamo che sono in corso indagini approfondite da parte delle Autorità locali, che hanno acquisito documentazione e interrogato le persone presenti. Ci risulta inoltre che sia stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma e provvederemo a depositare una nomina per conto dei genitori di Federico per poter partecipare alle opportune verifiche tecniche e investigative”, aggiungono i due avvocati, che assistono la famiglia di Gualtieri anche in qualità di amici di vecchia data. “Alla luce di alcune voci critiche e delle prese di distanza circolate, invitiamo dunque a non formulare valutazioni affrettate o ricostruzioni che ad oggi non possono essere supportate da dati oggettivi, soprattutto nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro degli investigatori. Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, confidando che gli accertamenti consentiranno di chiarire compiutamente quanto avvenuto“, concludono.