Maldive, atterrati a Malpensa i venti italiani dello yacht Duke of York

Sono atterrati a Malpensa i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York, insieme ai cinque subacquei dispersi dopo un’immersione al largo dell’isola di Alimatha’, alle Maldive. Il gruppo ha lasciato la capitale Malè con uno scalo a Dubai prima di raggiungere l’Italia. All’arrivo, le forze dell’ordine li hanno fatti defluire da un varco secondario per evitare il contatto con i numerosi giornalisti presenti nello scalo.

“Sono appena atterrati. Sono in attesa di mia figlia: non ci siamo sentiti molto in questi giorni, ma lei ha visto tutta la macchina dei soccorsi”, ha detto un padre presente nell’area arrivi di Malpensa. “Purtroppo ieri è morto anche un soccorritore – ha aggiunto – Il volo Neos ha fatto scalo a Roma ed è appena atterrato. Mi ha chiamato poco fa: adesso dovranno fare tutte le procedure. Sto aspettando, vediamo”, ha concluso.