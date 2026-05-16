Udine, ritrovati senza vita i 2 escursionisti dispersi a Verzegnis

Sono stati ritrovati senza vita i due escursionisti dispersi da ieri nell’area di montagna di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati recuperati questa mattina, dopo la ripresa delle ricerche (sospese nella tarda serata di venerdì) da parte del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia.

Le operazioni sono ricominciate anche con l’ausilio dell’elicottero che ha individuato i corpi delle due vittime lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai, a Sella Chianzutan. Gli escursionisti sono un 23enne austriaco e un 24enne residente in Germania.

Durante tutta la giornata di venerdì, erano una ventina i tecnici di soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati lungo i sentieri. Sono stati percorsi interamente il sentiero con segnavia 811 che parte da Sella Chianzutan (luogo di ritrovo del motoveicolo con cui si sono mossi), visitati i due ricoveri lungo il percorso (Casera Avrint e Bivacco Carcadé), salite le cime del Monte Bottai e del Monte Piombada, controllati, per quanto possibile, i versanti più esposti corrispondenti; è stato inoltre percorso anche il sentiero 827 e gli accessi dalla Val D’Arzino e da Alesso, sempre fino al Bivacco Carcadé.