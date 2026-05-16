Monopattini, da domani targa obbligatoria: ecco cosa si rischia

Scatta domani l’obbligo di targa per i monopattini elettrici. Il ‘targhino’ sarà obbligatorio per cittadini privati e società di sharing: andrà posizionato in modo visibile e permanente nell’alloggiamento sul parafango posteriore o, in assenza dello stesso, sul piantone dello sterzo, rispettando orientamento, verticalità e leggibilità.

Il prezzo è stabilito in 8,66 euro, cifra cui vanno aggiunti l’imposta di bollo (16 euro) e i diritti di motorizzazione (10,20 euro). È inoltre possibile richiedere più contrassegni con un’unica istanza, pagando un solo bollo, mentre il prezzo di vendita e i diritti di motorizzazione vanno corrisposti per ciascun contrassegno acquistato. La richiesta dovrà essere presentata sul portale dell’automobilista compilando un modulo e allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Targa monopattini: cosa rischia chi non è in regola

Una volta confermato l’inserimento della richiesta è necessario attendere di ricevere via mail la comunicazione del buon esito dell’istanza e quindi accedere al portale per fissare l’appuntamento per il ritiro. Chi circola senza contrassegno rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro, con possibilità di riduzione in caso di pagamento entro cinque giorni. E le associazioni dei consumatori sono già sul piede di guerra, pronte a presentare raffiche di ricorsi.

Salvini: “Una norma di buonsenso”

“Da domani, targa (con contrassegno identificativo) obbligatoria per i monopattini elettrici. Una norma di buonsenso, a tutela di utenti, pedoni e automobilisti, per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade. Casco, targa e da luglio anche l’assicurazione: la strada e i marciapiedi sono di tutti, usiamo la testa”. Lo scrive sui social il ministro dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini.