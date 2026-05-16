Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola

Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa. Poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, al molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La piccola è subito apparsa in condizioni cliniche critiche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. Purtroppo, però, è deceduta durante il trasporto. Giunti nella struttura sanitaria, i medici hanno dovuto constatare il decesso.