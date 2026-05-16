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sabato 16 maggio 2026

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Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola

Lampedusa, neonata morta per ipotermia dopo lo sbarco sull’isola
Lampedusa, 18 settembre 2023 (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse)
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Al molo Favarolo, poco prima dell’alba, sono arrivati 55 migranti

Una neonata è morta per ipotermia poco dopo essere sbarcata a Lampedusa. Poco prima dell’alba, intorno alle 4.30, al molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, dopo il soccorso della motovedetta V1307 della Guardia di finanza. La piccola è subito apparsa in condizioni cliniche critiche ed è stata trasferita al Poliambulatorio assieme alla madre. Purtroppo, però, è deceduta durante il trasporto. Giunti nella struttura sanitaria, i medici hanno dovuto constatare il decesso.

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