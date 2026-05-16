Auto investe coppia a Milano, morto marito e moglie gravissima

Tragico incidente stradale nel pomeriggio in via Pirelli a Milano, dove un’auto ha investito due pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo, proveniente da via Chiese e diretto verso il centro città, giunto all’intersezione con via Vizzola avrebbe travolto la coppia in corrispondenza del secondo attraversamento pedonale.

I due stavano presumibilmente attraversando sulle strisce da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto. Alla guida della vettura un uomo italiano di 60 anni, risultato negativo sia all’etilometro, sia al drug test. Il conducente, sotto choc dopo l’accaduto, è stato trasportato in codice verde all’Ospedale civile di Sesto San Giovanni. Le condizioni dei due pedoni sono apparse subito gravissime. L’uomo, 77 anni, era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Multimedica, dove è successivamente deceduto. La moglie, di 76, è stata invece ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in sala operatoria in condizioni critiche.