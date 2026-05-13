Piacenza, rintracciata Sonia Bottacchiari: la donna scomparsa coi figli sta bene

Sonia Bottacchiari e i figli sono stati rintracciati e stanno bene. “Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”, ha riferito la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla madre scomparsa insieme ai figli minorenni lo scorso 20 aprile da Piacenza e la cui auto era stata trovata in Friuli.

La donna però non vuole far sapere dove si trova. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”, ha aggiunto ancora la Procuratrice .

Situazione familiare “problematica”

“Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche” evidenziate da Sonia Bottacchiari “si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata” dalla donna “come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza”, scrive ancora Pradella.

Procura Piacenza: “Allontanamento dei ragazzi è stato consenziente”

Le indagini “saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto”, scrive infine la procuratrice.