Home > Cronaca > Napoli, dati sensibili rubati e venduti. Gratteri: “Tra le vittime ci sono cantanti e attori”

Ci sono anche personaggi dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria, oltre a diverse società per azioni, tra i soggetti vittime dell’acquisizione illegale di dati sensibili e della loro successiva compravendita, attività oggetto delle indagini della Procura di Napoli che hanno portato questa mattina all’esecuzione di 29 misure cautelari da parte della Polizia di Stato.

I dati sensibili oggetto del mercimonio scoperto dagli investigatori erano in particolare quelli relativi ai precedenti penali e di polizia, quelli fiscali, retributivi e contributivi e dati bancari, che andavano a costituire dei “pacchetti” ceduti ad esponenti dell’organizzazione criminale che, a loro volta, li rivendevano a società e soggetti interessati, coinvolti o meno nel traffico illecito di informazioni sensibili.

Le perquisizioni e il “listino prezzi”

Nel corso delle indagini sono state effettuate varie perquisizioni nelle sedi delle agenzie coinvolte e nelle abitazioni di alcuni appartenenti all’organizzazione criminale, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi dispositivi informatici e documentazione utile alla ricostruzione delle condotte illecite.

Tra questi anche un vero e proprio “listino prezzi” che riportava analiticamente generalità e codici fiscali di soggetti ignari, il tipo di accertamento richiesto (informazioni e precedenti di polizia, cedolini pensione, Eco, veicoli, reddituali) e il costo di ogni singolo accertamento effettuato da chi materialmente accedeva abusivamente alle banche dati. Per un accertamento in banca dati Sdi i pubblici ufficiali corrotti ricevevano 25 euro, mentre per accertamenti Inps il costo variava dai 6 agli 11 euro, a seconda della tipologia di documento richiesto. Contestualmente alla esecuzione delle misure personali, sono stati eseguiti a carico di alcuni degli indagati sequestri per un valore di circa 1,3 milioni di euro.

Gratteri: “Rubati e venduti dati sensibili di cantanti e attori”

Oltre un milione e mezzo di accessi abusivi, serviti ad acquisire illegalmente dati sensibili di “imprenditori, cantanti, attori o gente comune”, ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, illustrando i particolari dell’inchiesta che ha portato oggi all’esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, tra cui anche appartenenti a varie forze di polizia e imprenditori nel settore delle agenzie d’investigazione e del recupero crediti. “Scavavano nella vita privata, nella vita lavorativa e nella vita di relazione” delle vittime, ha spiegato il procuratore.