Studente precipitato dal balcone di un hotel a Lignano: morto dopo 10 giorni di coma

E’ morto dopo dieci giorni di ricovero il 18enne di Monopoli precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica. Il giovane, studente dell’ultimo anno del liceo “Galileo Galilei – Marie Curie”, era rimasto gravemente ferito nella notte del 3 maggio dopo una caduta dal primo piano dell’albergo che ospitava la comitiva scolastica.

Trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, le sue condizioni erano apparse subito molto serie. In un primo momento il ragazzo risultava cosciente, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino al coma irreversibile. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del decesso. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

La Procura ha aperto un fascicolo

Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire quanto accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario, anche se restano diversi aspetti ancora da chiarire, anche in relazione all’altezza limitata della caduta, circa quattro metri. Al momento non risultano persone indagate. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze dei compagni e del personale dell’hotel, oltre ad analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.