Unabomber, archiviata l’inchiesta su Zornitta. Il legale: ‘Vent’anni di sofferenza’

A quattro anni dalla riapertura del caso di Unabomber – una serie di oltre 30 attentati dinamitardi in Friuli-Venezia Giulia e Veneto tra il 1993 e il 2006, rimasti senza un colpevole identificato – la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha archiviato il fascicolo mettendo la parola fine alle indagini. “Lui se l’aspettava. Era una previsione che avevo già fatto e non avevo dubbi su questo risultato perché la situazione era molto chiara sul piano probatorio”, commenta a LaPresse l’avvocato Maurizio Paniz, difensore di Elvo Zornitta, ingegnere di Azzano Decimo che per anni fu il principale sospettato degli attentati. Contro di lui l’accusa di un poliziotto esperto in balistica del laboratorio di indagini criminalistiche poi accusato di aver manipolato una prova fondamentale.

L’avvocato Paniz: “Comportamento ingiustificabile di ispettore polizia”

“Vent’anni di sofferenza causati dal comportamento ingiustificato e ingiustificabile di un ispettore di polizia che ha tradito il suo mandato e cagionato anche alla famiglia dell’ingegner Zornitta conseguenze ineludibili”, sottolinea Paniz. “È stato fatto questo supplemento di indagine per per verificare se alla luce delle nuove tecniche di ricerca del DNA risultava qualcosa. Un risultato che è stato totalmente negativo per l’ingegner Zornitta perché non è stato trovato trovato assolutamente nulla, come sapevamo sarebbe successo. L’opposizione che era stata formulata da una delle parti offese denotava una non completa conoscenza degli atti processuali perché le risposte ai quesiti erano già nel fascicolo”, conclude il legale.