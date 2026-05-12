Prato, 23enne accoltellato dopo aver difeso una collega: fermato un 16enne

A Prato un 23enne è stato accoltellato e si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Santo Stefano della città toscana. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da due uomini dopo aver difeso una collega, all’uscita dal locale in cui lavora. La polizia ha già fermato due sospettati. Da quanto si apprende, uno dei due sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, sarebbe un 16enne italiano, mentre l’altro sarebbe originario di una nazione sudamericana.

La vittima è un giovane italiano e l’aggressione è avvenuta attorno all’una di notte nelle vicinanze della centralissima piazza Mercatale. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Prato. Il 23enne, che a causa dell’emorragia era andato in arresto cardiaco, è stato soccorso e rianimato dal personale sanitario del 118 e poi portato all’ospedale Santo Stefano in codice rosso: ora si trova nel reparto di rianimazione. Le condizioni del 23enne sono definite gravissime. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le telecamere di videosorveglianza della zona ed eventuali testimonianze di chi a quell’ora, con alcuni locali della piazza ancora aperti, potrebbe aver visto scappare chi ha accoltellato il giovane. Due uomini sono stati fermati dalla polizia.

La dinamica dell’aggressione

Da quanto ricostruito, il ragazzo, dipendente di uno dei locali che si trovano sotto le logge di piazza Mercatale, intorno all’una della notte è uscito in compagnia di una collega dopo aver chiuso l’attività e ha incrociato due uomini che avrebbero molestato la ragazza e gli avrebbero chiesto dei soldi. Il 23enne avrebbe cercato di difendere la collega e a quel punto uno dei due uomini ha estratto un coltello col quale lo ha colpito al cuore.