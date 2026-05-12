Germania, un italiano ubriaco scambia barista per la zia e pretende soldi: arrestato

Doveva essere un viaggio rilassante attraverso l’Europa, ma per un turista italiano di 28 anni si è trasformato in un arresto a Berlino e in un processo per tentata estorsione aggravata e ubriachezza molesta. Come racconta Bild, il protagonista della vicenda, identificato come Luca R., era partito da Amsterdam nel novembre 2025 facendo scorta di alcol e marijuana “per rilassarsi”, come ha raccontato in tribunale. Arrivato nella capitale tedesca, però, si sarebbe ritrovato senza soldi. La mattina dell’episodio il giovane era seduto come unico cliente in un locale berlinese quando, in stato di forte alterazione, ha creduto di riconoscere nella donna dietro al bancone sua zia. Si è quindi avvicinato chiedendole del denaro. La versione della barista, una donna di 50 anni, è però molto diversa: secondo la testimone il turista le sarebbe corso incontro urlando “Dammi i soldi” e le avrebbe strappato di mano la custodia del cellulare contenente il documento d’identità.

Davanti al giudice, Luca R. ha sostenuto di essersi reso conto solo in quel momento dell’errore: “Quando ho visto il documento mi sono spaventato, non era mia zia”. Ha inoltre negato qualsiasi intenzione di rubare. Pochi metri dopo essere uscito dal locale è stato fermato dalla polizia. Gli agenti hanno riferito che il giovane era talmente ubriaco da non riuscire a camminare né a rispondere alle domande. Dopo un breve ricovero in ospedale è stato trasferito in custodia. La sua identità è stata confermata solo giorni più tardi: la valigia con i documenti era stata infatti dimenticata in strada ed era finita all’ufficio oggetti smarriti. Il tribunale di Berlino ha escluso il reato di estorsione aggravata per mancanza di dolo, condannando il 28enne a sei mesi con la condizionale per ubriachezza molesta. Revocato anche il mandato di arresto. Una volta libero, il giovane ha commentato amaramente: “In realtà volevo continuare il viaggio fino a Parigi”.