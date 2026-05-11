Varese, scoperto allevamento abusivo di cani: le immagini dei cuccioli nella gabbia

Scoperto un allevamento abusivo di cani, a Brusimpiano, in provincia di Varese. I militari della guardia di finanza hanno individuato 40 esemplari, prevalentemente di razza Yorkshire e Maltese, detenuti in un allevamento gestito, senza autorizzazione, da due cittadine italiane. I cani, che vivevano tra escrementi e rifiuti, erano denutriti e presentavano dermatiti, lesioni e ferite nella zona delle orecchie. Tra questi, c’erano 10 cuccioli, ammassati in una sola gabbia – troppo piccola per tutti quanti -, che non avevano microchip né certificazioni di vaccinazioni. I cani erano messi in vendita su piattaforme online e siti di annunci, dove venivano presentati come esemplari di razza, alimentando un mercato illecito particolarmente redditizio. Le due donne sono state denunciate per maltrattamento di animali.