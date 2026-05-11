Strage Fidene, confermato ergastolo in appello a Campiti: la sentenza

I giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre del 2022 uccise quattro persone a colpi d’arma da fuoco durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare situato sul lago del Turano in provincia dell’Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto, nel quartiere romano di Fidene. Le vittime, Nicoletta Golisano di 50 anni, Elisabetta Silenzi di 55 anni, Sabina Sperandio di 71 anni e Fabiana De Angelis di 57 morirono sotto i colpi che Campiti esplose con una pistola che aveva noleggiato al poligono di Tor di Quinto. La pubblica accusa, rappresentata in aula dal pm Giovanni Musarò, aveva chiesto la conferma della condanna a tre mesi per l’allora presidente del Tiro a Segno Nazionale di Roma.