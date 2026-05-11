Roma, protesta dei lavoratori Ama davanti all'azienda: l'intervista al delegato Usb

Protesta dei lavoratori Ama davanti alla sede dell’azienda municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana a Roma. Il delegato sindacale dell’Unione Sindacale di Base (Usb), Vincenzo Lauricella, spiega i motivi della manifestazione contro l’Azienda Municipale Ambiente: “Ci sono centinaia di lavoratori davanti alla sede che protestano perché la società prova a rendere ordinario il lavoro domenicale e il lavoro festivo, nonostante i lavoratori abbiano espresso chiaramente il loro voto contrario”.