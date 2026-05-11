Roma, massacrò e uccise il compagno in casa durante lite: 36enne arrestata

Una donna di 36 anni, Monica Belciug, il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, massacrò e uccise il compagno con cui conviveva in un appartamento in via Angelo Fava 27, nel quartiere di Monte Mario, a Roma. L’uomo, Alberto Pacetti, di 60 anni, secondo quanto apprende LaPresse, è morto poco dopo il trasporto al pronto soccorso del policlinico Gemelli.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia scientifica della questura di Roma e dagli investigatori, la donna arrestata, una cittadina di nazionalità romena, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con due oggetti contundenti, una cornice di un quadro e un’asta appendiabiti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. Le indagini – coordinate dal sostituto procuratore Antonio Di Cicco – della procura capitolina che ha richiesto ed ottenuto dalla Gip, Maria Gaspari, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna, hanno svelato che la 36enne era stata già condannata in passato per reati contro la persona.