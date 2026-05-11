Milano, accoltellamento all’interno di un cortile in via Gola

Un uomo di 34 anni è stato accoltellato nel pomeriggio in zona Navigli, a Milano, ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L’aggressione è avvenuta intorno alle 14.40 all’interno del cortile di un complesso residenziale in via Emilio Gola. Secondo le prime informazioni, la vittima, di origine tunisina, avrebbe riportato ferite al torace provocate da un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica, elisoccorso e polizia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato il presunto aggressore in via Carlo Darwin, a poca distanza dal luogo dell’accoltellamento. Anche lui sarebbe di origini nordafricane. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.