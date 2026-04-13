Bisceglie, 12enne muore schiacciata da albero

Una ragazzina di 12 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere rimasta schiacciata da un albero di grosse dimensioni caduto a causa del forte vento tra via Cosmai e via Veneziano, all’altezza di via Calace.

La piccola, originaria della cittadina in provincia di Bat, si trovava in strada quando è stata travolta dall’albero. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio, dove è stata sottoposta a manovre rianimatorie, ma è deceduta a causa del politrauma. In pronto soccorso era presente anche la madre.

A Taranto morto un operaio colpito da un palo caduto per il vento

Sempre in Puglia si registra un’altra vittima a causa del vento forte. Un operaio di 38 anni è morto dopo essere stato colpito da un palo della luce divelto dal vento, mentre lavorava su una gru nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto, nel rione Tamburi.