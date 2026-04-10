Milano, auto nel laghetto a Nerviano: recuperato un corpo, un uomo di 80 anni

Il corpo senza vita di una persona, un uomo di circa 80 anni, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco all’interno di un’auto finita nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII, in provincia di Milano.

Al momento l’ipotesi più probabile è che l’anziano si sia suicidato, lasciando andare l’auto giù da una rampa che porta allo specchio d’acqua artificiale, ma sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Legnano e della stazione di Nerviano. Il corpo dell’uomo, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dalla figlia, è stato trovato fuori dalla vettura in acqua. L’intervento dei sommozzatori si è reso necessario in quanto si sospetta all’interno della vettura la presenza di un’altra persona.

L’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, con il supporto del distaccamento di Rho e di due mezzi fluviali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.

Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Torino per verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno del veicolo o nelle immediate vicinanze.