Venezia, scontro auto-bus: un morto e 5 feriti

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, lungo la SP 43 nel territorio comunale di Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Per cause ancora in corso di accertamento, un autobus del trasporto pubblico locale Atvo si è scontrato frontalmente con un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al conducente della macchina, un uomo di circa 60 anni, deceduto sul colpo.

A bordo del bus si registrano cinque feriti, tra cui anche l’autista del mezzo, tutti soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati negli ospedali della zona per le cure del caso. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la vita, ma sono in corso ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo senza vita dell’uomo dalle lamiere dell’auto, completamente distrutta nella parte anteriore. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

La SP 43 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, con inevitabili disagi alla circolazione nella zona.