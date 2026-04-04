Roberto Arditti, martedì a Roma la camera ardente. Mercoledì i funerali del giornalista

L’ex direttore de “Il Tempo” ha avuto un malore da cui non si è più ripreso

Sarà allestita martedì 7 aprile dalle ore 15 a Santa Rita da Cascia in Campitelli a Roma la camera ardente per l’ultimo saluto a Roberto Arditti, giornalista scomparso giovedì scorso. I funerali si svolgeranno invece mercoledì 8 aprile alle ore 15 presso la chiesa di sant’Ignazio di Loyola, in piazza S. Ignazio.

L’ex diretto de “Il Tempo” era stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma per un malore da cui non si è più ripreso. Aveva appena 60 anni.

Lodigiano e laureato alla Bocconi, Arditti ha diviso la sua carriera tra informazione e comunicazione. E’ stato nel gabinetto del presidente del Senato Giovanni Spadolini, poi direttore delle news di Rtl 102.5, autore di Porta a Porta, portavoce del ministro Claudio Scajola nel secondo governo Berlusconi, direttore de “Il Tempo” dal dicembre 2008 al gennaio 2010, e direttore della comunicazione di Expo 2015. Da aprile 2018 era direttore editoriale e membro del consiglio di amministrazione di Base Per Altezza, che edita la testata Formiche.