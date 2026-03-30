Pamela Genini, la madre: “Aiutateci a ritrovare la testa trafugata”

“È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare”. È l’appello ai microfoni di ‘Dentro la notizia’ – condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 – della mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin.

Lunedì scorso il feretro è stato aperto, il corpo profanato e la testa portata via. “Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro. Non so come fare ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia. Il nostro desiderio più grande, in questa Settimana Santa prima della Pasqua, è che queste persone abbiano un risveglio di coscienza e aiutino a ritrovarla. Che Dio li perdoni nella loro ignoranza. L’unica mia speranza è che spunti fuori qualcosa, che qualcuno parli o veda qualcosa. Spero che la persona che ha fatto questo gesto terribile possa pentirsi, anche se non so se lo potrà fare”, conclude la donna.