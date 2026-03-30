Napoli, due 16enni accoltellati da un coetaneo: è caccia all’aggressore

Due 16enni sono stati accoltellati da un coetaneo nella tarda serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta in via Falcone, nei pressi delle giostre.

Uno dei due ragazzi è stato colpito con almeno 6 fendenti ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, mentre l’altro è stato colpito tre volte ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. L’aggressore, verosimilmente un loro coetaneo, è scappato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a rintracciare il giovane.