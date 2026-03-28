Donna cade in un pozzo a Roma, salvata dai vigili fuoco

Una donna è caduta in un pozzo all’interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. Il pozzo non era segnalato.

Durante la caduta la donna si è fermata a circa 15 metri di profondità agganciandosi a una trave che si trovava all’interno, il personale dei vigili del fuoco sta approntando le imbracature per riportare la signora in superficie. L’episodio si è verificato intorno alle 14.40. L’intervento è stato risolto dai vigili del fuoco che hanno estratto la donna dal pozzo. Ferita ma cosciente, è stata affidata ai sanitari per essere portata in ospedale.