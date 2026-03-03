Accesso Archivi

Migranti, 100 persone alla deriva nel Mediterraneo

Lo fa sapere la Ong Alarm Phone. Le autorità competenti sarebbero state allertate ma non risulterebbe ancora alcun intervento

Un’imbarcazione con circa 100 persone, in fuga dalla Libia e diretta verso l’Italia, è alla deriva nel Mediterraneo centrale a causa di un guasto al motore. Lo rende noto l’organizzazione Alarm Phone. Secondo quanto segnalato, le autorità competenti sarebbero state allertate, ma non risulterebbe ancora alcun intervento. L’Ong esprime “forte preoccupazione” per la sicurezza dei migranti e chiede “un soccorso immediato per evitare una possibile tragedia in mare”.

